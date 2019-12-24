باكستان تعود مجددًا لبرنامج تدريبات عسكرية أمريكية

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسمح لباكستان بالانضمام مجددًا إلى برنامج تدريب عسكري تم تعليقه منذ عامين، وذلك عندما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد المساعدات الأمنية لإسلام آباد.





وعلى الرغم من أن استئناف برنامج التدريب يمثل جزءًا بسيطًا فقط من المساعدات المجمدة لباكستان، إلا أنه يشير إلى عودة الدفء إلى العلاقة بين البلدين.





وكان ترامب قد استقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت الأبيض في يوليو الماضي، وأيضًا أشادت إدارته عدة مرات بالمساعدة التي تقدمها باكستان في المفاوضات مع طالبان الأفغانية.





وفي يناير 2018 أعلن ترامب تجميد المساعدات الأمريكية بحجة أن باكستان لا تفعل ما يكفي لاستهداف قواعد حركة طالبان الأفغانية وجماعة حقاني التابعة لها.





وقال المتحدث إن الإدارة الأمريكية وافقت على استئناف البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري لباكستان كواحد من هذه الاستثناءات، لكن القرار يخضع لموافقة الكونجرس.





وطالما اتهم مسؤولون أمريكيون الأجهزة الأمنية الباكستانية بالتعاون مع المتطرفين بما في ذلك طالبان، لكنهم أشاروا إلى تقدم على هذا الصعيد خلال الأشهر القليلة الماضية.





ونفت إسلام أباد حينذاك هذه الاتهامات واعتبرت أن "نتائج عكسية" ستنجم عن التهديد بوقف المساعدات الأمنية، التي جمّدها ترامب قبل انتخاب خان في أغسطس 2018.