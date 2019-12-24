-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تعود مجددًا لبرنامج تدريبات عسكرية أمريكية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:15 ص
جريدة الدستور
طباعة
أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسمح لباكستان بالانضمام مجددًا إلى برنامج تدريب عسكري تم تعليقه منذ عامين، وذلك عندما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد المساعدات الأمنية لإسلام آباد.

وعلى الرغم من أن استئناف برنامج التدريب يمثل جزءًا بسيطًا فقط من المساعدات المجمدة لباكستان، إلا أنه يشير إلى عودة الدفء إلى العلاقة بين البلدين.

وكان ترامب قد استقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت الأبيض في يوليو الماضي، وأيضًا أشادت إدارته عدة مرات بالمساعدة التي تقدمها باكستان في المفاوضات مع طالبان الأفغانية.

وفي يناير 2018 أعلن ترامب تجميد المساعدات الأمريكية بحجة أن باكستان لا تفعل ما يكفي لاستهداف قواعد حركة طالبان الأفغانية وجماعة حقاني التابعة لها.

وقال المتحدث إن الإدارة الأمريكية وافقت على استئناف البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري لباكستان كواحد من هذه الاستثناءات، لكن القرار يخضع لموافقة الكونجرس.

وطالما اتهم مسؤولون أمريكيون الأجهزة الأمنية الباكستانية بالتعاون مع المتطرفين بما في ذلك طالبان، لكنهم أشاروا إلى تقدم على هذا الصعيد خلال الأشهر القليلة الماضية.

ونفت إسلام أباد حينذاك هذه الاتهامات واعتبرت أن "نتائج عكسية" ستنجم عن التهديد بوقف المساعدات الأمنية، التي جمّدها ترامب قبل انتخاب خان في أغسطس 2018.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

«عبدالعال» ينتقد انحناء نواب أمام الوزراء: لا يصح إطلاقًا

منذ حوالي 7 ساعات

نائبة "الخرطوش": أعتذر للشعب.. وسأسلم السلاح للأمن

منذ حوالي 11 ساعة

بعد توليها مساعد رئيس الوزراء.. 10 معلومات عن راندة المنشاوي

منذ حوالي 5 ساعات

أسرار اتهام عادل إمام وداود عبد السيد وخيري بشارة بسرقة الأفلام من كاتب سوري

الصور

image description

حواجز ومصدات لأمواج شواطئ المنتزة استعدادًا للنوة (صور)

image description

إزالة 776 حالة إشغال في حملة مكبرة بشوارع قطور (صور)

image description

رواد الحسين يلتقطون سيلفى (صور)

image description

ضبط عاطل بحوزته مخدرات وسلاح قبل بيعها في سوهاج

image description

التحطيب والمزمار في مولد الحسين (صور)

الأكثر قراءة

«ضيع موهبته في كلام فارغ».. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

أسرار اتهام عادل إمام وداود عبد السيد وخيري بشارة بسرقة الأفلام من كاتب سوري

"جلسة مرتضى" تنهي تجديد طارق حامد للزمالك

نائبة "الخرطوش": أعتذر للشعب.. وسأسلم السلاح للأمن

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام وداود عبد السيد وخيري بشارة بسرقة الأفلام من كاتب سوري

«ضيع موهبته في كلام فارغ».. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام وداود عبد السيد وخيري بشارة بسرقة الأفلام من كاتب سوري

الصحة

دراسة تكشف مخاطر تناول حلاوة السميد

معامل المختبر فى مصر تضيف شهادة الاعتماد الأمريكى CAP إلى سلسلة إنجازاتها الطبية

دراسة تكشف "عاملا جديدا" مسببا للإصابة بالسكري

إعطاء الرضّع المضادات الحيوية يزيد من الإصابة بالحساسية

الرئيس نيوز

السجن 3 أعوام لمدرس تحرش بطفله أثناء درس خصوصي في الإسكندرية

القبض على المتهمين بقتل "كلب المطرية"

إحالة محامي أحد المتهمين في قضية "شهيد الشهامة" للتأديب

للمرة الأولى فى تاريخها.. السعودية تحتفل برأس السنة

منوعات

لوحات هبة تدخل التلفزيون: ورثت الفن من عيلتي (فيديو)

48 شاعرًا عربيًا يتنافسون في الدورة 9 من "شاعر المليون"

طبيبة تحذر من حقن العضل للأطفال: تسبب الشلل

محكمة أفريقية تقضي بالسماح للطالبات الحوامل بالعودة للدراسة

كشكول

وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع نظيره الموريتاني

طلاب جامعة عين شمس في زيارة لمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع

اجتماع لمدراء مدارس غرب مدينة نصر لبحث الاستعدادات النهائية للامتحانات

بالصور.. وزير التعليم العالي يبحث أوجه التعاون مع نظيره الفلسطيني

إسلام سياسي

تحذيرات من تحريضات مفتي الإخوان في ليبيا

تشكيكات جديدة في هوية زعيم داعش الجديد

سكرتير القرضاوي يرفض وساطات الإخوان لحل أزمته مع قادة التنظيم

الأمم المتحدة تترجم وثيقة إبادة داعش للإيزيديين رسميا

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المحليات بين الواقع والمأمول
لواء.حمدى البطران
أغرب إعدام فى مصر
مؤمن المحمدي
اللغة العامية الفصحى
سيد عبدالقادر
الجامعة العربية ولعنة ليبيا
المزيد

الثقافة

اليوم.. يوسف نبيل يناقش "فى الدين والعقل والفلسفة" بعلمانيون

بعد 3 عقود.. صدور النص المسرحى"شالوم" أم مصطفى

الرفاعية يهنئون الرئيس السيسي بالعام الميلادى الجديد

أحمد سراج يشكر "الدستور و90 دقيقة" لمتابعة الحالة الصحية لرفعت سلام

صفحتنا ع الفيس بوك