الليلة.. الروائى السيد نجم بضيافة مختبر السرديات فى الإسكندرية

يحل الكاتب السيد نجم٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ضيفا على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية بقاعة (C)٬ لحضور أمسية ثقافية لمناقشة أحدث أعماله الأدبية٬ رواية "حكايات طرح النيل" الصادرة مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.



ويناقش الرواية كلًا من الناقدين: الدكتور أحمد المصري٬ والدكتور محمد عبد الحميد خليفة، فيما يدير اللقاء منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



يشار إلى أن "نجم" قاص وروائي وناقد وكاتب للأطفال، عضو المجلس الأعلى للثقافة ولجنة ثقافة الطفل.



ومن أجواء الرواية نقرأ: "تعلق" و"نواف" برفيقه "الجعر" أكثر كثيرًا عن ذي قبل. يماثله في العمر٬ ويفوقه طولا ونحافة أيضا٬ لسنوات عاشاها معا على الحلوة والمرة. أكتشفا ما لم يكتشفه أحد٬ عرفا أن الطعام يؤكل وقت أن يتوفر أمامهما٬ من أحد الغيطان أو من السوق. يسرقانه خلسة. أو بما معهما من أموال بيع ما يسرقانه. ولا يعتبرانها سرقة. هي شطارة وجدعنة وشقاوة.