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الثقافة

"حدادون وخيميائيون" الأديان قراءة تَجمع ولا تفرّق

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:59 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدر مؤخرًا عن دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لكتاب "حدادون وخيميائيون"
للكاتب الروماني٬ مرسيا إلياد٬ ومن ترجمة محمد ناصر الدين.

في كل نص حديث يتناول تاريخ الأديان يطالعنا اسم مرسيا إلياد الروماني (1907_1986) المؤرخ والفيلسوف والخبير في تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية والأساطير.

كان مرسيا إلياد ثالث ثلاثة رومانيين أغنوا الثقافة العالمية بشكل مذهل واستطاعوا أن يحملوا معهم شعلة الإبداع والخلق من بلادهم رومانيا التي "في لحمها تسيل بيزنطة وتـتسكع مرة في أوروبا ومرة في الشرق" كما يقول شاعرها مرسيا دينسكو: تريستان تزارا في الشعر وإميل سيوران في الفلسفة ومرسيا إلياد في تاريخ الأديان.

الخيمياء كانت أيضا في صلب اهتمامات إلياد الذي لم يكن يعتبرها أصلا خرافيا للكيمياء ساد العصور الوسطى ولكن ظاهرة تسمح لنا بتفسير الأديان والمعتقدات كظواهر ثقافية إيجابية وجديرة بالاهتمام، ملاحقًا جذورها في المجتمعات القديمة حيث كانت النباتات والأحجار والمعادن تتخذ طابعا مقدسًا وتنمو الخامات المعدنية مثل الأجنَة في رحم الأرض الأم.

يعتبر مرسيا إلياد أن تجربة المقدس تجربة كونية ومؤسسة للنوع البشري، ويباغتنا العملاق الروماني باستشهادات من أعلام الثقافة العربية والإسلامية مثل الإمام جعفر الصادق وابن وحشية النبطي وابن سينا وابن الرومي في وصفه للسيف (العضب) في كتابه حدّادون وخيميائيون الذي تضعه دار الرافدين بين يدي القارئ العربي في زمن أحوج ما نكون فيه إلى قراءة الأديان قراءة تَجمع ولا تفرّق، وتفتح الآفاق للفكر ولا تكون دعوةً للانغلاق والبَين والتـمايـز.

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