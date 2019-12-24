اليوم.. السياحة تطالب الشركات بعدم الإبقاء بمنطقة الحسين بعد الرابعة

حذرت غرفة شركات السياحة اليوم، الشركات المنظمة لزيارات الأفواج السياحية لزيارة منطقة الحسين وخان الخليلي بضرورة الانتهاء من الزيارة قبل الساعة الرابعة عصرًا لتفادي الحشود والزحام المتوقع اليوم بالمنطقة بالتزامن مع الاحتفال بالليلة الكبيرة لمولد سيدنا الحسين ( رضى الله عنه).



وأشارت الغرفة إلى أن التحذير مستمر حتى غدًا الأربعاء.



وتشهد اليوم منطقة الحسين توافد الآلاف من محبى ال البيت للاحتفال بمولد الإمام الحسين بن علي (رضي الله عنه) وسط أجواء ابتهالية ويقيم شيوخ الطرق الصوفية الخيام لاستقبال المريدين وتقديم المشروبات والمأكولات.



كما يجتمع المنشدين الدينيين من مختلف المحافظات لإحياء الاحتفالية بمدح آل البيت وعلى رأسهم الشيخ ياسين التهامي وأبنائه الذى يسعى المئات إلى الساحات التى يقيموا بالانشاد فيها.