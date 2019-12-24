ضبط مصنع لتعبئة الأعشاب الغير مطابقة للمواصفات فى المحلة

تمكنت مباحث التموين بالغربية، أمس الإثنين، من مصادرة 177 ألف و120 عبوة مشروبات أعشاب فاسدة وغير صالحة للاستخدام داخل مصنع غير مرخص بمركز المحلة، في إطار خطة المديرية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستخدام على مستوى المحافظة.



وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد تمكن ضباط الإدارة من ضبط 177120 عبوة أعشاب و650 كليو جرام مُعدة للتعبأة من نفس الأعشاب (ينسون - كركديه - نعناع) غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام لانتهاء صلاحيتها، وعبوات جديدة يتم نقل البضائع الفاسدة إليها، وطن سكر يُشتبه فى عدم صلاحيته للاستخدام، داخل مصنع غير مرخص ملك "أحمد. ع. ع. الـ" 43 سنة، مقيم بقرية بلقينا التابعة لمركز المحلة الكبرى.



وتلاحظ لضباط الحملة قيام المذكور بتجميع كمية كبيرة من المنتجات السالف ذكرها تالفة ومنتهية الصلاحية لإعادة طرحها في الأسواق وبيعها بعد وضعها في عبوات جديدة بتواريخ إنتاج جديدة وتحقيق أرباح عن طريقها.



تم تحرير المحضر رقم 50534 جنح مركز المحلة الكبرى، والتحفظ على المضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.