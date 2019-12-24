واشنطن: الأحكام فى قضية خاشقجى خطوة مهمة

وكانت قد أعلنت النيابة العامة السعودية عن صدور أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل خاشقجي، في أكتوبر 2018، بمدينة إسطنبول بتركيا.





وقال وكيل النيابة العامة في السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة أصدرت أيضًا أحكامًا بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في ذات القضية.