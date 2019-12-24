اليوم.. استكمال محاكمة 34 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"

تستمع الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".





وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.





وكانت محكمة النقض قد ألغت يوم 5 يوليو 2018 أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.



