-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 34 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:16 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
تستمع الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

وكانت محكمة النقض قد ألغت يوم 5 يوليو 2018 أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم منها: "التجمهر، والبلطجة، والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل

منذ حوالي 5 ساعات

أسرار اتهام عادل إمام وداود عبد السيد وخيري بشارة بسرقة الأفلام من كاتب سوري

منذ حوالي 11 ساعة

بعد توليها مساعد رئيس الوزراء.. 10 معلومات عن راندة المنشاوي

منذ حوالي 7 ساعات

"رسائل النيابة في قضية شهيد الشهامة".. لماذا لم يُعدم القاتل؟

الصور

image description

حواجز ومصدات لأمواج شواطئ المنتزة استعدادًا للنوة (صور)

image description

إزالة 776 حالة إشغال في حملة مكبرة بشوارع قطور (صور)

image description

رواد الحسين يلتقطون سيلفى (صور)

image description

ضبط عاطل بحوزته مخدرات وسلاح قبل بيعها في سوهاج

image description

التحطيب والمزمار في مولد الحسين (صور)

الأكثر قراءة

«ضيع موهبته في كلام فارغ».. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

أسرار اتهام عادل إمام وداود عبد السيد وخيري بشارة بسرقة الأفلام من كاتب سوري

"جلسة مرتضى" تنهي تجديد طارق حامد للزمالك

نائبة "الخرطوش": أعتذر للشعب.. وسأسلم السلاح للأمن

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام وداود عبد السيد وخيري بشارة بسرقة الأفلام من كاتب سوري

«ضيع موهبته في كلام فارغ».. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام وداود عبد السيد وخيري بشارة بسرقة الأفلام من كاتب سوري

الصحة

دراسة تكشف مخاطر تناول حلاوة السميد

معامل المختبر فى مصر تضيف شهادة الاعتماد الأمريكى CAP إلى سلسلة إنجازاتها الطبية

دراسة تكشف "عاملا جديدا" مسببا للإصابة بالسكري

إعطاء الرضّع المضادات الحيوية يزيد من الإصابة بالحساسية

الرئيس نيوز

السجن 3 أعوام لمدرس تحرش بطفله أثناء درس خصوصي في الإسكندرية

القبض على المتهمين بقتل "كلب المطرية"

إحالة محامي أحد المتهمين في قضية "شهيد الشهامة" للتأديب

للمرة الأولى فى تاريخها.. السعودية تحتفل برأس السنة

منوعات

لوحات هبة تدخل التلفزيون: ورثت الفن من عيلتي (فيديو)

48 شاعرًا عربيًا يتنافسون في الدورة 9 من "شاعر المليون"

طبيبة تحذر من حقن العضل للأطفال: تسبب الشلل

محكمة أفريقية تقضي بالسماح للطالبات الحوامل بالعودة للدراسة

كشكول

وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع نظيره الموريتاني

طلاب جامعة عين شمس في زيارة لمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع

اجتماع لمدراء مدارس غرب مدينة نصر لبحث الاستعدادات النهائية للامتحانات

بالصور.. وزير التعليم العالي يبحث أوجه التعاون مع نظيره الفلسطيني

إسلام سياسي

تحذيرات من تحريضات مفتي الإخوان في ليبيا

تشكيكات جديدة في هوية زعيم داعش الجديد

سكرتير القرضاوي يرفض وساطات الإخوان لحل أزمته مع قادة التنظيم

الأمم المتحدة تترجم وثيقة إبادة داعش للإيزيديين رسميا

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المحليات بين الواقع والمأمول
لواء.حمدى البطران
أغرب إعدام فى مصر
مؤمن المحمدي
اللغة العامية الفصحى
سيد عبدالقادر
الجامعة العربية ولعنة ليبيا
المزيد

الثقافة

اليوم.. يوسف نبيل يناقش "فى الدين والعقل والفلسفة" بعلمانيون

بعد 3 عقود.. صدور النص المسرحى"شالوم" أم مصطفى

الرفاعية يهنئون الرئيس السيسي بالعام الميلادى الجديد

أحمد سراج يشكر "الدستور و90 دقيقة" لمتابعة الحالة الصحية لرفعت سلام

صفحتنا ع الفيس بوك