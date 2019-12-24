عرض قانون المشروعات الصغيرة على البرلمان منتصف يناير

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على مناقشته، سيكون جاهزًا للعرض على البرلمان منتصف يناير المقبل.





وتابع "مرعي"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن اللجنة سوف تعقد جلستين متتاليتين اليوم لاستكمال مناقشة القانون، ومن المرجح أن تكون الأخيرة، بعدها ستعكف على إعادة صياغته، وتحديد المواد الخلافية التي تم إرجاء مناقشتها خلال الجلسات التي عقدت لمناقشة القانون؛ بسبب الاختلاف عليها فيما بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة.



