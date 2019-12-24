شيماء أبو الحمايل: ليبيا والسودان أمن قومى مباشر لمصر

قالت الدكتورة شيماء عبد الوهاب أبو الحمايل الخبير الاستراتيجي، إن ليبيا والسودان أمن قومي مباشر لمصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسالة خلال منتدى شباب العالم إلى تركيا وقطر، وكل من يحاول احتلال ليبيا، فلن تسمح مصر لأحد بذلك.



وأضافت أبو الحمايل، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الجيش الليبى سيدافع عن سيادته وسيضع حدًا لسطوة التنظيمات المتشددة المدعومة من أنقرة عسكريًا وسياسيا، كما سيقف فى وجه خيانة إخوان ليبيا للبلاد وفتحهم الباب لدولة أجنبية معادية للتدخل فى شؤون دولة ذات سيادة.



وأشارت إلى أنه، منذ إعلان الاتفاق المشبوه بين أردوغان والسراج، سارعت مصر لرفض الاتفاق الباطل دستوريًا وقانونيًا، فمصر بلد ليس له مصلحة سوى استقرار ليبيا.