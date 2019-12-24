إحالة مسئول شركة تعبئة مواد غذائية لمحكمة الجنح

أحالت نيابة المطرية، مسئول شركة تعبئة مواد غذائية للمحاكمة أمام محكمة الجنح لحيازته 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من إدارة التموين، مفاده تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط "ا. ا. ع"، المسئول عن شركة لتعبئة المواد الغذائية دون ترخيص كائنة بدائرة قسم المطرية، لإدارته الشركة دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها بقصد إعادة تعبئتها مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر داخل المصنع على 5 أطنان و195 كيلو "ذرة، خلطة، ملح، مرمرية، كزبرة، ورق لورى، شطة، جنزبيل، فيجتار، 1.250 طن دقيق فاخر" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.