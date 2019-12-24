القضاء يلغى قرار منع الصحفيين المحالين للتحقيق من دخول النقابة

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفية حنان عبد الله، والمطالبة بوقف قرار منعها من دخول نقابة الصحفيين لحين الإنتهاء من التحقيق، وإحالة الشق الموضوعي من الدعوى لهيئة المفوضين.



اختصمت الدعوى التي حملت رقم 58978 لسنة 74 قضائية، كل من نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس الإدارة، لمنع دخول صحفية نقابة الصحفيين.



وذكرت المحكمة أنه لاعقوبة ولا جريمة إلا بنص، وأن قرار المنع من دخول النقابة صدر بالمخالفة لقانون النقابة، وخاصة بالمادة 77 و80 من القانون رقم 76 لسنة 1970.

