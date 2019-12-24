مصدر أمنى: القبض على المتهمين بتعذيب وقتل كلب المطرية

كشف مصدر أمني أنه على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بتعذيب كلب وقتله بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، فقد تم تحديد القائمين على الواقعة وهم 4 أشخاص، حيث إدعوا قيام الكلب بمهاجمة الماعز الخاصة بأحدهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا فيديو يوثق لحظة قيام مجموعة من الشباب، بتمزيق جسد كلب، بالأسلحة البيضاء، بطريقة وحشية، وحاول الأهالي التدخل لتخليصه من بين براثنهم، إلا أنهم استمروا في وصلة التعذيب حتى تمكنوا من قتل الكلب.



وقال أحد المتابعين، إن الواقعة التى حدثت بمنطقة المطرية كانت بسبب قيام الكلب بقتل "ماعز" مِلْك الجناة.