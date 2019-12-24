"فرعية النواب": تبحث التزامات الجهات الحكومية تجاه الغير

تستأنف اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، المكلفة بمراجعة الحسابات الختامية للدولة، برئاسة النائب مصطفى سالم، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2018 2019.





وتتناول اللجنة، خلال الاجتماع، بحث موقف التزامات الجهات الحكومية تجاه الغير، والتي تتولى وزارة المالية ضمانتها من خلال حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/ 2019.





كما يتناول الاجتماع مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة المالية عن ذات السنة، حضور ممثلي الوزارة.





وكان اجتماع الأمس قد شهد حالة من الغضب بين أعضاء اللجنة لاستمرار خسائر العديد من الشركات القابضة، حيث بلغت الخسائر نحو 7.2 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي.



