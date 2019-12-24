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حوادث

الطب الشرعى يفحص جثة طبيب قتل على يد ابن عمه فى العمرانية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:34 ص
جريدة الدستور
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يفحص رجال الطب الشرعي جثة طبيب قتل على يد ابن عمه طالب كلية الطب في منطقة العمرانية بجنوب الجيزة، لإعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التي أودت بحياته، وكتابة تقرير واف وتسليمه لجهات التحقيق، لاستكمال تحقيقاتها في القضية.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن المتهم "محمد. أ" تربص بالمجني عليه أثناء خروجه صباح يوم 13 نوفمبر الماضي إلى عمله، وانهال عليه بالضرب بعدة طعنات نافذة في مناطق متفرقة من جسده، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، وبدأ يصرخ مستنجدًا بأسرته.

وأضافت التحقيقات أن شقيقة المجنى عليه ووالدته خرجا لنجدة المجنى عليه بعد سماعهما صوت صراخه، وتمكنا بمساعدة الأهالي من نقله إلى المستشفى، والقبض على المتهم بالقتل قبل أن يتمكن من الهرب.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة في القضية التي قيدت برقم 17063 سنة 2019 بجريمته، وأنه استهدف الضحية، وكذلك والده، وادعى أنه يعاني من مرض نفسه، وبناء عليه تم تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لتحديد حالته.

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