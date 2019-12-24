إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى البساتين

أمرت نيابة البساتين، بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق بأسلوب كسر الباب والتسلق.



وأرسلت النيابة العامة ملف القضية إلي محكمة استئناف القاهرة لحفصه وقيده بالدفاتر، وتحديد جلسة عاجلة للمتهمين لمحاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة.



وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهمين دور كل متهم في القضية، حيث يقوم أحد المتهمين بمراقبة المكان المراد سرقته لتحديد ما إذا كان يتواجد أحد بداخل من عدمه، ويعطي إشارة للمتهم الثاني لتنفيذ الجريمة.



تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام عاطلين بسرقتهما لعدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

