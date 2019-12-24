اليوم.. يوسف نبيل يناقش "فى الدين والعقل والفلسفة" بعلمانيون

تعقد في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بصالون علمانيون٬ أمسية ثقافية لعرض ومناقشة كتاب "في الدين والعقل والفلسفة" للكاتب الروسي٬ ليف تولستوي، وضيف الصالون الكاتب والروائي٬ يوسف نبيل مترجم الكتاب في نسخته العربية.



ويضم الكتاب بعض أشهر مقالات تولستوي ورسائله مثل مقالة: ما الدين وأين يكمن جوهره؟ وهي المقالة الرئيسة في كتاباته التي تناول فيها موقفه من الدين بالتفصيل، ويضم الكتاب أيضًا مقالات ورسائل بعناوين: العقل والدين – الدين والأخلاق – الدرجة الأولى – رسالة إلى الليبراليين – محاورة بين أب وابنه.



في هذا الكتاب نرى "تولستوي" بحسب المترجم: مفكرًا وفيلسوفًا ومحللا اجتماعيًا، يتتبع الحقائق، مستندًا على التاريخ، ومنطلقًا برؤى مُحلِّقة، مبتدئًا من بديهيات راسخة، ومنتهيًا إلى قناعات مخيفة أحيانًا.



هذا الكتاب بالنسبة لعُشَّاق تولستوي سيكون إطلالة مغايرة على عالم هذا الرجل لعظيم، الذي شغل -ولا يزال- يشغل بال الكثيرين، ويحتفظ لنفسه بمكانة عالية في المكتبة العالمية.