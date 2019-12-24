لقاء سويدان: اعتذرت عن البيت الكبير ومشروع سينمائى لظروف شخصية

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن أنها، في تصريحات خاصة لـ "الدستور" قررت أن تحصل على إجازة خلال السنة المقبلة عن الدراما التلفزيونية لظروف شخصية مرت بها خاصة أنها قررت بشكل نهائي الإعتذار عن أكثر من مشروع فني على المستوى السينمائي والدرامي خلال الفترة المقبلة كان من بينهم الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" المقرر تصويره الشهر المقبل.



ويشارك في بطولة "البيت الكبير 3" لوسي، سوسن بدر، مجدي كامل، حجاج عبدالعظيم، طارق صبري، دنيا المصري، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.