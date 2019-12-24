هانى شاكر: تقنين وضع أغانى المهرجانات الشعبية خلال العام الجديد
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:26 ص
أحمد عارفطباعة
أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أنه يستعد لطرح أغنية مصورة خلال شهر فبراير المقبل، تزامنًا مع احتفال عيد الحب، وأنه لم يحسم فكرة تقديم ألبوم غنائي الفترة المقبل، وسيكون حضوره غنائيًا من خلال تقديم أغنية سنجل كل فترة.
وأضاف "شاكر"، في تصريحات خاصة "الدستور"، أن هناك مشاريع خاصة بنقابة المهن الموسيقية سيهتم بها خلال العام الجديد، وأهم الأهداف التي يدرسها مع أعضاء مجلس النقابة هي تقنين وضع أغاني المهرجانات الشعبية لما شهدته الفترة الأخيرة من جدل، وأنه سيفعل وجود مطربي المهرجانات ضمن النقابة عن طريق لجنة تختار من يصلح للغناء ومن لا يصلح، وفقًا لضوابط ومعايير سيتم الاستقرار عليها وإعلانها في بداية العام الجديد.