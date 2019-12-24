هانى شاكر: تقنين وضع أغانى المهرجانات الشعبية خلال العام الجديد

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أنه يستعد لطرح أغنية مصورة خلال شهر فبراير المقبل، تزامنًا مع احتفال عيد الحب، وأنه لم يحسم فكرة تقديم ألبوم غنائي الفترة المقبل، وسيكون حضوره غنائيًا من خلال تقديم أغنية سنجل كل فترة.



