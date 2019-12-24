اليوم.. الكنائس تحتفل بعيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربى

تحتفل الكنائس الغربية في مصر، اليوم الثلاثاء، بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي.



و يترأس الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ صلاة قداس العيد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر.



ويترأس المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، مساء اليوم؛ صلاة القداس الإلهى بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.



ويترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس صلاة قداس عيد الميلاد؛ صباح الأربعاء بكاتدرائية الضاهر.



ومن المقرر أن يستقبل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صباح الأربعاء؛ المهنئين بعيد الميلاد المجيد في مقر البطريركية بكوبري القبة.



وفي السياق ذاته يقدم البابا تواضروس الثاني، التهنئة لبطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر صباح الأربعاء كعادته السنوية.