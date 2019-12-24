بعد 3 عقود.. صدور النص المسرحى"شالوم" أم مصطفى

صدرت مؤخرًا عن دار الساقي للنشر والتوزيع٬ مسرحية ""شالوم" أم مصطفى !!. من تأليف فيصل فرحات، وبحسب الناشر٬ فإن النص المسرحي مستوحى من أقصوصة كتبها الصحفي اللبناني٬ محمد عبده في جريدة "النداء" بتاريخ الأحد 21 يوليو 1985، ثم عاد وضمها في كتابه "حكايات الاحتلال والمقاومة" الصادر عن دار الفارابي، بيروت، عام 1987.



وعن "شالوم" أم مصطفي، يقول "فرحات": "كنت حفظت نص الكتابة الأولى لمسرحيتي هذه "شالوم أم مصطفى" باللغتين الإنجليزية والعامية اللبنانية في مكتبة مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن عام 1986، وذلك بعد عدم توفيقي في عرضها في مخيم صيفي أقامته لجنة أصدقاء جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في ولاية نيويورك! ولاحقًا لم أستطع من عرضها على خشبة المسرح في نادي لبناني - فلسطين في مدينة نيويورك، وكذلك حصل في بيروت، وفي بلدة كفررمان أيضًا في جنوب لبنان، واليوم وبعد ثلاثة عقود يعز علي طبع هذه المسرحية، وسأسعى لتقديمها وعرضها على خشبة المسرح".