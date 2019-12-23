مي عمر ترتدي فستان الزفاف للمرة الثانية.. فيديو

شاركت الفنانة مي عمر، في ديفليه مصمم الأزياء هاني البحيري، والذي أقيم مساء الليلة وسط حضور عدد كبير من النجوم وشخصيات المجتمع.



وارتدت مي عمر، خلال العرض فستان زفاف قصير من الأمام، وبطرحة طويلة جدًا حملها خلفها عدد من الأطفال بملابس المالية.



وأحيا الحفل الفنان اللبناني وائل جسار، والذي قدم باقة مميزة من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث.



وشارك في الحفل عدد من النجوم منهم الفنانة رجاء الجداوي، صفية العمري، حسن الرداد والإعلامية بوسي شلبي.



الفنانة مي عمر، انتهت من قراءة حلقات مسلسلها الجديد "الفتوة"، والذي تقوم ببطولته أمام النجم ياسر جلال، ويعرض في السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد أن انتهى المؤلف هاني سرحان من كتابة ما يقرب من 90% من أحداث العمل، بينما تعكف مع المخرج حسين المنباوي على وضع الملامح النهائية الخاصة بالعمل، الذي يعد أول تعاون لها مع ياسر جلال.

