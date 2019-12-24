افضل خصومات للتسوق اون لاين علي جميع المتاجر الالكترونيه

تلك الأيام الاخيرة وقبل ختام العام وفي خلال فترة نهاية السنة وبداية سنة جديدة، تعتبر تلك من أفضل الأوقات لشراء جميع احتياجاتك من المستلزمات والاحتياجات المطلوبة بعيد عن رفع الاسعار والضغوط الاجتماعية والمادية، خلال تلك الشهور، لذلك تجدنا حريصين في موقع العروض Al-3orod، على اتاحة وعرض افضل واجدد عروض وتخفيضات الأسواق الإلكترونية للتسوق الاون لاين المختلفة، في مختلف المجالات مثل مجال الأزياء والعطور وغيرها.



هنا قمنا باختيار أفضل 3 مواقع للتسوق الاون لاين والتي يمكنكم من خلالها التسوق عبر الانترنت، والتي تتيح العديد من طريق الشحن، منها الشحن المباشر أو الشحن عبر التوصيل بـ شركة شحن وسيطة تابعة للمتجر، إلى العديد من دول الخليج بالاضافة الي جمهورية مصر العربية.

كوبونات نون





ولكننا تجدنا دائماً نسعي لتوفير عرض كوبونات واكواد الخصم الحصرية من خلال موقعنا، والتي تستطيع استغلالها خلال الشهور الاخيرة ونهاية العام، مع زيادة التأكيد بـ بأننا نقوم في Al – 3orod بتوفير اخر كوبونات و أكواد الخصم بشكل دوري ، لنضمن ان تستمتع بأفضل عروض متاحة طوال العام، والتي يمكنك استخدامها في أي وقت تقرر فيه الشراء من خلال الانترنت، وذلك فيما يزيد عن 300 متجر الكتروني، في مجالات متعددة ومتنوعة مثل: مجال الأزياء، العطور و أدوات التجميل، مستحضرات العناية بالبشرة، السفر و السياحة، او من خلال أسواق التجزئة كما يمكنك الحصول علي كود خصم نون بقيمة 20% لموقع نون الشهير وغيرها من المتاجر الأخري التي يصل الخصم الي 50% ويمكنك الحصول علي كود خصم نون من الصورة التالية







كوبونات سنتر بوينت



تعرف على المزيد عن افضل كوبونات الخصومات والتخفيضات المتاحة في متجر سنتر بوينت لـ نهاية العام :

يعتبر سنتر بوينت احد اشهر المتاجر المعروفة بين المقيمين في دول الخليج، لأنه يتمتع بشعبية كبيرة في العديد من البلدان، ولكن في الأونه الاخيرة قام بفتح ابواب جديده في جمهورية مصر العربية.

تعتبر الفروع والاقسام المتعددة في متجر سنتر بوينت في مصر عددها اقل من حيث التنوع بين المتاجر الكبرى في السوق المصري للتسوق الالكتروني علي سبيل المثال وليس الحصر: متجر سوق دوت كوم، او متجر جوميا للتسوق في مصر، وحتى عند المقارنة بالمتاجر في اغلب دول الخليج العربي.

ولكن ما يميز متجر سنتر بوينت في مصر هو توافر سرعة الشحن، التي تقوم بتوصيل المشتريات في مده اقصاها 48 ساعة، بالاضافة الي ان المنتجات موثوق بها ، ومن علامات تجارية ليس عليها غبار أصلية وفاخرة، خصوصاً في مجال الملابس والعطور ومستحضرات العناية بالبشرة، مما يجعله واحد من افضل مواقع التجارة الالكترونية التي تستحق التجربة.





قبل ان نبدأ في تقديم واتاحة أقوى وافضل الكوبونات المتاحة في موقع سنتر بوينت، قم الآن بـ إستخدم كود خصم سنتربوينت من Al – 3orod، لتستمتع بـ أعلى خصم متوفر على مشترياتك.

تعرف علي عروض موقع سنتر بوينت المختلفة:

افضل التخفيضات المتاحة في موقع سنتر بوينت لـ نهاية العام هي:

يمكنك الحصول على خصم قد يصل إلي 10% على مختلف الأجهزة المنزلية من مثل ( القلايات الكهربائية، البرادات، اطقم السفرة او قدورة الطهي، وشاشات التلفزيون، والغسالات الكهربائية.

او يمكنك الحصول علي خصم تصل قيمته الي 15% علي قسمية الشراء عند استخدام بطاقة الاهلي الائتمانية، أو البطاقات مسبقة الدفع، وذلك على جميع قسائم الشراء الخاصة بك من سنتر بوينت.

تخفيضات قد تصل قيمتها ما بين 11- 20% على قسم الإلكترونيات والهواتف المحمولة.







كوبونات علي اكسبرس

عروض وتخفيضات موقع علي اكسبريس للتجارة الالكترونية :

تتوفر العديد من الطرق لتقديم خدمات التوصيل في موقع علي اكسبريس سواء عن طريق شركات الشحن الخاصة،او من خلال الشراء بإستخدام خدمة شوب اند شيب، بالاضافة الي انه يتوفر ايضاً الشحن لمصر او غيرها من دول العالم العربي، ودول الخليج العربي.

يتوفر الآن كود خصم علي اكسبريس ، بخصومات تصل قيمتها إلي 10% على إجمالي قيمة قسيمة المشتريات الخاصة بك من قسم العطور العالمية الأصلية، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.

متجر علي اكسبريس يوجد به قسم خاص بـ العطور، يتألق فيه من خلال تقديم منتجات أصلية لـ براندات تجارية عالمية، وبأسعار لا مثيل لها، كما يقدم مجموعة من العينات المجانية لتتأكد من طلبك، و كوبونات الخصم الرائعة و غيرها، متاحة مع كل طلبية شراء يقوم بها المتسوق.

يوفر متجر علي اكسبريس خدمة الشحن المجاني للمشتريات عندما تصل قيمتها الي 300 ريال سعودي او اكثر.





كوبونات موقع نمشي







يتيح لك موقع نمشي لتجارة الازياء العصرية مجموعة من التصاميم المميزة التي تناسب جميع شهور السنة، سواء كانت للـ الأزياء أو شراء مستلزمات المنزل، ومستحضرات التجميل، منتجات العناية بالبشرة، والعطور.

يمكنك التسوق عبر نمشي في المملكة العربية السعودية والعديد من دول الخليج، او جمهورية مصر العربية والأردن، جميع منتجات وماركات نمشي الاصلية ويتوفر شحن وإستبدال سريع لاي منتج لم يحقق لك الرضا التام.

يقدم موقع نمشي للأزياء كود خصم نمشي، خلال شهور العام ويمنحك خصم تصل قيمته الي 10% على إجمالي مشترياتك. ومن عروض متجر نمشي للأزياء:

في فرع الازياء النسائية يقدم نمشي تشكيلة عصرية من الموديلات التي تلائم مختلف شهور العام، بجانب حقيبة تحتوي على مجموعة متنوعة من منتجات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، التي سيصبح سعرها 699 ريال سعودي، بدلاً من 1980 ريال سعودي.



ماذا يمكن ان يحدث إذا لم يدعم المتجر الذي تفضل خدمة الشراء منه شحن مباشر لدولتك؟

يجب علينا ان نذكركم أن موقع العروض Al-3orod، يحتوي علي الكثير من المتاجر الألكترونية المتخصصة في التسوق الاون لاين، والتي تتنوع بين متاجر الملابس، ومستحضرات التجميل، و السفر والسياحة، والمكملات الغذائية، و التعليم الاون لاين، و مستلزمات الرياضة وغيرها.

في اغلب الاوقات تتيح تلك المتاجر خدمة الشحن لمختلف دول الخليج العربي، إما إذا كنت من قانطين مصر قد تواجهك أحيانا مشكلة عدم توافر خدمة شحن مباشر الى دولتك، لكن لان تقلق ف يمكنك التسوق بكل سهولة من خلال إستخدام خدمة شوب اند شيب من شركة ارامكس، والتي تقدم لك عناوين مقرات شركة ارامكس فيما يزيد عن 18 دولة حول العالم، يمكنك استخدم تلك العناوين في استكمال عملية الشراء، ومن ثم تقوم شركة ارامكس للشحن بتوفير شحن دولي مباشر الى مصر، او إي دول أخرى ترغب بها.

خدمة شوب اند شيب تتوفر لك مدى الحياة مقابل الاشتراك مرة واحده فقط بقيمة 45 دولار، تدفع مرة واحدة لا غير، ويمكنك بعدها الحصول على عضوية شوب اند شيب طوال العمر، بقيمة 10 دولار للتوصيلة او بدون مقابل احياناً ، وذلك بإستخدام كود خصم شوب اند شيب على موقع العروض Al-3orod.