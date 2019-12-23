مصرع طالب أثناء سرقته هاتف محمول فى القليوبية

لقي طالب جامعي مصرعه بجوار محطة مترو شبرا إثر قفزه من أعلى السلم، وتم نقل الجثة للمستشفى لاتخاذ اللازم، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب وملابسات الوفاة وطلب تحريات المباحث.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد مصرع "م.ا" طالب جامعي على سلم المشاة المؤدي لميدان المؤسسة ومحطة مترو شبرا.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن المتوفى من مدينة القناطر ومدمن للمخدرات وكان يحاول سرقة تليفون محمول من أحد الأشخاص على سلم محطة مترو شبرا الخيمة فاستغاث بالأهالي وتحركت خدمات شرطة السكة الحديد والمترو لضبطه فحاول الهرب منهم فقفز من أعلى سلم المترو فلقي مصرعه في الحال.



بتفتيش الجثة وجد معه تذكرتين هيروين وأمبول مخدر للحقن وبسؤال والده كشف انه مدمن للمخدرات وكان يعالج في إحدي المصحات وأنه سبق علاجه في مصحتين بفايد والعبور منذ فترة وخلال الـ6 أشهر الماضية ساءت حالته وتسبب في مشاكل كثيرة لنفسه وأسرته من أجل تدبير أموال لشراء المخدرات.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.