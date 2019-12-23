الرفاعية يهنئون الرئيس السيسي بالعام الميلادى الجديد

وجه أبناء الطريقة الرفاعية، وفى مقدمتهم الشيخ طارق يس الرفاعي، شيخ عموم الرفاعية، التهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادى الجديد، داعين الله أن يوفقه ويعينه دائمًا على كل ما فيه الخير لمصرنا الحبيبة، وذلك مساء الاثنين، فى الليلة الثالثة لاحتفال الرفاعية بمولد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين رضى الله عنه وأرضاه، بالسرادق المقام بميدان الحسين.



كما قدم أبناء الرفاعية التهنئة للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ولكل الأقباط، بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح، داعين المولى أن تظل مصر فى رباط إلى يوم الدين، وأن يحمى جيش مصر وشعبها ممن يريدون النيل منها.



جاء ذلك بحضور كوكبة من علماء الطريقة الرفاعية، منهم الدكتور أحمد الأزهرى الرفاعى، المستشار العلمى للطريقة الرفاعية، وهاشم خليل، وكيل المشيخة العامة للطريقة الصوفية عن مركز الشهداء، وجمع غفير من أبناء الطريقة الرفاعية، الذين توافدوا إلى السرادق من مختلف محافظات مصر، للاحتفال بمولد الإمام الحسين.



وبدأ الاحتفال فى الليلة الثالثة لمولد الإمام الحسين، بتلاوة ماتيسر من آيات الذكر الحكيم، ثم مجموعة من الأذكار والأوراد للطريقة الرفاعية، واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية وتلاوة القرآن، ومن المقرر أن يستمر احتفال الرفاعية بالمولد حتى غدا الثلاثاء 24 ديسمبر.