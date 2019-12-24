حريق فى شقة نائبة بدمياط
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:48 ص
حسام فهميطباعة
نشب حريق ضخم في شقة الدكتورة غادة صقر، عضو مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، بشارع المديرية بمدينة رأس البر، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في الشقة وتصاعد الأدخنة منها.
تم إخطار قوات الحماية المدنية لإخماد النيران والسيطرة على الحريق، وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الشقق المجاورة.
كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق، وتحرير محضر شرطي بالواقعة لكشف ملابسات الواقعة، لاستبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما تم حصر الخسائر والتي لم تصل لوجود إصابات أو حالات وفاة، حيث تم السيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات.