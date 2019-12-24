حريق فى شقة نائبة بدمياط

نشب حريق ضخم في شقة الدكتورة غادة صقر، عضو مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، بشارع المديرية بمدينة رأس البر، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في الشقة وتصاعد الأدخنة منها.





تم إخطار قوات الحماية المدنية لإخماد النيران والسيطرة على الحريق، وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الشقق المجاورة.



