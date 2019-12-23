6 يناير.. بدء عرض "يوم وليلة" في السينمات

قرر صناع فيلم "يوم وليلة" بدء عرضه بالسينمات يوم 6 يناير المقبل، وجار تحديد موعد العرض الخاص للفيلم بحضور فريق العمل.



وشارك الفيلم في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، التي عقدت بالمغرب في شهر أكتوبر الماضي، وحصل أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية؛ للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة، بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام المهرجان.



ويشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.