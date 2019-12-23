أسماء لمنور تشعل أجواء "ليلة إبداعات الشاعر تركي" في السعودية

أحيت الفنانة المغربية أسماء لمنور، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات ليلة إبداعات الشاعر تركي بالسعودية، والتي تحمل اسم "بعض من ذكرياتي".



وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم وأفضل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ورددوا معها كلمات أغانيها.



يذكر أن ليلة إبداعات الشاعر تركي، تضم عددا من النجمات من مختلف الوطن العربي، والنجمات المشاركات في الحفل هن "أنغام، داليا مبارك، أصالة، أسماء لمنور وأميمة طالب".



وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور الذي يجمع بين الجنسين، والحفل من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



يا حبيبي وينـــك انت و وين انا

يا حبيبي رحت عني و ضعت انا

حتى عن نفـسي انا

وينك انت وين انا



الفنانة #أسماء_لمنور في حفل ليلة إبداعات الشاعر #تركي

#بعض_من_ذكرياتي#موسم_الدرعية #روتانا_موسيقى pic.twitter.com/jTJQ4gJowE — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) December 23, 2019