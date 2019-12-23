«ضيع موهبته في كلام فارغ».. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

هاجم الفنان سعيد صالح فناني الكوميديا في فترة التسعينات لاتجاههم لأفلام الأكشن، واعتبر ذلك إفلاسًا من الفنان نفسه، قائلًا: "يعني ايه أعمل أكشن وفيه دوبلير بينط بدلا مني، ويضرب بدلًا مني، الكوميديان ربنا أعطاه موهبة كبيرة لاسعاد الناس، ليه يمشي في سكة تانيه" ، حسب حواره في الوفد، 1990.



وفي إطاره هجومه على فناني الكوميديا لم يستثني "صالح" الزعيم من هذا النقد، واعترض الفنان سعيد صالح على بعض الأفلام السينمائية "الأكشن" التي كان بطلها الفنان عادل إمام، واعتبر ذلك تبديد لموهبته، قائلًا :" بيضيع موهبته في كلام فارغ، إحنا إزاي سايبينه يعمل أفلام أكشن، إزاي سايبينه يعمل كده".

وفي حواره لجريدة الجمهورية 1990، أعتبر الفنان سعيد صالح نفسه نجم شباك المسرح المصري وقتها، في الوقت الذي تأثر فيه عادل إمام بأفلام السوبر مان، التي استهلكت موهبته الفنية، عكس الأدوار الكوميدية التي أداها ببراعة ومنها دوره في مسرحية "مدرسة المشاغبين".



قال "ًصالح" إن "الزعيم" استقبل هذا الكلام الذي صرح به في الحوار بالـسخرية والضحك، لكنه - حسب صالح - يعرف أن هذا الكلام صحيح بنسبة كبيرة، لكنه يتناساه دائمًا.



ورغم التصريحات التي أدلى بها الفنان الراحل سعيد صالح في حواره لجريدة الجمهورية وقتها، خرج في حوار لجريدة الوفد 1990، ليؤكد أن عادل إمام لم يحصل على فرصته الكاملة، بما يوازي إمكانياته العالية في الكوميديا، وأعاب عليه أيضًا اتجاهه لأفلام الأكشن.