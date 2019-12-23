"قولتله يا عم الحج".. سيد الباز يكشف: هكذا بدأت علاقتي بالرئيس السادات

قال الدكتور سيد الباز، رجل الصناعات الزراعية في مصر، إنه خلال الفترة من 1970 إلى 1973 لم يكن هم الشباب إلا التظاهر ضد الرئيس الراحل أنور السادات، لافتا إلى أن عدد كبير من الشباب وهو منهم، لم يكونوا مقتنعين بالرئيس الراحل أنور السادات.

وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الدكتور رفعت المحجوب، طلب منه أن يحضر لقاءً مع الرئيس الراحل السادات، موضحا أنه في حواره مع الرئيس كان يتحدث معه ويقول له "لا يا عم الحج مش كده"، باعتبار أنها كانت لزمة له يستخدمها مع من هم أكبر منه.

واستكمل أن الدكتور رفعت المحجوب، عنفه بشدة بعد انتهاء لقاء الرئيس، وقال له "الله يخرب بيتك أنت قاعد على مصطبة".

وواصل أنه بعدها الرئيس السادات طلب لقائه، وأرسل له خصيصا قائلا: "أنا عايز الطالب اللي كان بيقول يا عم الحج".

واستطرد: "جملة يا عم الحج كانت وش السعد"، لأنه بعدها أصبح يتواصل مع الرئيس السادات بشكل دائم.