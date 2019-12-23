الجامعة الحديثة تكرم عددًا من رموز العمل الوطني

عقدت كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، الاثنين، مؤتمرها العلمي الرابع بعنوان "الإعلام بين التعصب وقبول الآخر"، الذي تستمر فعالياته لغدٍ الثلاثاء.



وشهد المؤتمر تكريم الجامعة برئاسة الدكتورة ألفت كامل عددًا من رموز العمل الوطني والشخصيات العالمية والعربية التي أثرت في الحوار بين الثقافات ونشرت مبادئ التسامح وقبول الآخر، ومن بينهم مختار جمعة وزير الأوقاف، وأسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الذي تسلم شهادة تقدير ودرعا من كلية الإعلام؛ تقديرا لمشاركته في أعمال المؤتمر.