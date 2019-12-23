الأب بولس يشارك في ندوة عن الأسرة بالكنيسة الإنجيلية بحلوان

قدم الأب بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر، ندوة عن الأسرة وعما يجمع الطوائف معًا، وذلك في خدمة الأسرة العامة بالكنيسة الإنجيلية بحلوان.



تضمن اليوم فترة تسبيح بقيادة الأخت هدي بهيج، كما قدمت الأخت ألفت قسطندي نبذة مختصرة عن قانون الأحوال الشخصية.



ومن ناحية أخرى؛ تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، غدًا الثلاثاء، بقداس عيد الميلاد المجيد، برئاسة الأنبا إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر، بحضور قيادات الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

