الأنبا عمانوئيل يترأس صلاة الذكرى الرابعة لرحيل المطران يؤانس زكريا

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي في الذكري السنوية الرابعة لرحيل الأنبا يؤانس زكريا، مطران إيبارشية طيبة.



وأقيمت صلاة الذبيحة الإلهية في كنيسة القديس أنطونيوس البدواني بنقادة، وفي بداية كلمة العظة رحب القمص أندراوس برعاة الكنيسة، ثم ألقي الأنبا عمانوئيل كلمة العظة حول: كيفية الاستماع وطاعة صوت الله والتسليم لمشيئته، مثل العذراء التي استمعت بإيمان لبشارة الملاك وقالت: ها أنا أمة للرب فليكن لي بحسب إرادته بالرغم من علمها بكل الآلام التي تتبع هذا النداء.



وأضاف أن حياة التسليم والإيمان والثقة في أن الله يختار لنا الصالح، مشيرًا أن حياة التسليم والإيمان هي المدد والعون لكل الذين يسمعون النداء، رغم ضوضاء العالم ومشاغله.



وعقب نهاية صلاة القداس الإلهي، شارك نيافته في إفطار محبة مع أبنائه وبناته من أبناء الرعية.