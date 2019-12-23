بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور مرسلات مريم

زار صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك دير مرسلات مريم الأم تريزا، لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد، والاحتفال مع النزلاء من كبار السن والمعاقين.



وتحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، غدًا الثلاثاء، بقداس عيد الميلاد المجيد، برئاسة الأنبا إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر، بحضور قيادات الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

