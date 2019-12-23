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الكرازة

حصاد اليوم الأول لاستقبال رفات القديسة تريزا بشبرا قبل العودة لفرنسا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:38 م
جريدة الدستور
ماريان رسمى
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وصلت اليوم الاثنين، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع إلى كنيستها بشبرا ببازيليك القديسة تريزا بشبرا للمرة الثالثة، وذلك في آخر زيارة لها قبل العودة إلى فرنسا، نهاية الشهر الجاري.

حضر من أجل المشاركة والتبارك من الرفات المقدس عدد من المؤمنين، كما حضر أيضًا وفد من ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ من أجل التبارك.

تضمن اليوم عدد من الصلوات والتأملات، وفي المساء أقيمت صلاة الذبيحة الإلهية بمشاركة كل من الأب باتريك الكرملي الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية في مصر، والأب إيليا الكرملي راعي الكنيسة، والأب جاك الكرملي رئيس دير سانت تريزا بشبرا، والأب يوحنا الكرملي.

جدير بالذكر أن الرفات المقدس سيتواجد على مدار الأسبوع الحالي في بازيليك القديسة تريزا بشبرا حتى يوم الإثنين 30 ديسمبر، وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، يتخلل الزيارة عدد من الفقرات الروحية، بالإضافة إلى القداس الصباحي والمسائي في تمام الساعة السادسة مساءً من كل يوم.

ومن المقرر أن يترأس الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي لوداع الرفات بمشاركة عدد من البطاركة والمطارنة الكاثوليك في مصر وذلك يوم الاثنين المقبل.

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