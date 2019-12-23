"اصحى بإنرجي": معكم زهرة رامي في 2020

تقدم المذيعة والإعلامية الشابة زهرة رامي برنامج جديد على محطة راديو إنرجي 92.10 بداية من العام الجديد بعنوان "اصحى بإنرجي"، ومن المقرر أن يبث البرنامج من السابعة وحتى العاشرة صباحًا.



من ناحيتها، تقدمت زهرة بالشكر والتقدير لإدارة محطة وراديو نجوم FM 100.6 على الفترة الماضية حيث كانت تقدم برنامج "عيش صباحك" يوميًا.