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السفارة الصينية بالقاهرة: نحترم إخواننا المسلمين.. وصور الانتهاكات ضد الإيجور مفبركة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:22 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال لي دونج المستشار بالسفارة الصينية بالقاهرة، إن كل ما ينشر عن الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمي الإيجور، في الصين ليس لها أساس من الصحة، مؤكدا أن هذه حملة سياسية ضد الصين، ونظمتها بعض القوى العدائية للصين.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الصين تحترم الحقوق لجميع القوميات المختلفة في الصين، ويوجد تعايش بشكل جيد جدا، منوها إلى أنه بعدما تأسست جمهورية الصين الشعبية، فإنه يوجد بها 56 قومية، ومنهم المسلمون، وجميعهم بينهم تعايش تام.

واستطرد أن بعض المتطرفين والانفصاليين الإيجور، يعملون بدعم من القوى الخارجية ضد الصين، موضحا أن التعامل العام مع الإيجور يكون حسب الدستور الصيني، والذي يقر بحرية العبادة والاعتقاد، ونحن نحترم كل الأديان وكل القوميات.

واستكمل أن قضية الإيجور لا علاقة لها بمسلم أو غير مسلم، ولكنها قضية مكافحة الإرهاب والتطرف، لافتا إلى أن  بعض المنظمات والقوى داخل الصين يدعون للانفصال عن الصين من خلال وسائل عنف وتطرف، لافتا إلى أننا في السن نحترم الإخوان المسلمين.

وعن معسكرات الاحتجاز للإيجور، قال المستشار بالسفارة الصينية، إن هذا المصطلح تروجه القوى الغربية، فهي ليست معسكرات ولكنها مراكز تدريب وتأهيل بسبب انتشار الحوادث الإرهابية، موضحا أن هدف هذه المراكز هو تعليم اللغة الصينية للإيجور، باعتبارها اللغة الأم، وتعليمهم احترام القانون واحترام الآخرين، وتعليمهم مهارات يستطيعون من خلالها العمل ومواجهة الحياة.

وواصل أن الصين دعت عدة دول عربية ومنظمات حقوقية وإسلامية كمنظمة التعاون الإسلامي لزيارة مراكز الإيجور، للاطلاع على ما يحدث فيها.

وأشار إلى أن معظم الصور التي يتم ترويجها عن الانتهاكات التي تتم ضد الإيجور، مزورة ومزيفة وغير حقيقية والهدف هو تشويه صورة الصين.

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