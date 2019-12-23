السفير الصيني بالقاهرة: بعض القوى تريد تشويه صورة الصين

قال لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، إن الشعب الصيني يعيش بقوميات مختلفة بسلم وأمان، ويتمتع بحرية كاملة في الاعتقاد الديني.



وأضاف "ليتشيانج"، خلال تقرير خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك لكل 530 شخصا، مسجد واحد في الصين، وهذه النسبة جيدة بالنسبة لعدد المسلمين، مضيفا أن بعض القوى تريد تشويه صورة الصين.



وأوضح أن ما حدث في شينجيانج ليس مرتبطا بحقوق الإنسان أو بالدين، وإنما هو متعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، منوها بأن شينجيانج تعاني من الحوادث الإرهابية، ودولة مثل مصر تدرك خطورة الإرهاب على حركة التنمية.

