الموافقة على تزويد "أورام المنيا" بأسرّة العناية المركزة

قال الدكتور سمير رشاد أبوطالب، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط، شمال المنيا إن لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب وافقت على الاقتراح المقدم منه بشأن تزويد أسرّة العناية المركزة بمركز الأورام بالمنيا.



أضاف أبو طالب، في تصريحات صحفية أن مركز الأورام هو المركز الرئيسي بمحافظة المنيا ويعالج من خلال أصحاب الأمراض بالمحافظة.



تابع أن محافظة المنيا بلغ تعدادها السكاني أكثر من 6 ملايين نسمة والأسرة قليلة جدًا، ما يسبب معاناة في للسفر من وإلى القاهرة ويمكن توفير بعض الغرف في المستشفى الموجودة، خاصة أنها حاليًا تدخل مرحلة التطوير.



ولفت عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط إلى أن لجنة الاقتراحات وافقت على الاقتراح المقدم منه، بحضور اللواء أحمد جبريل، سكرتير عام مساعد محافظة المنيا، والدكتور أحمد جمال، مدير مركز أورام المنيا وبعض التنفيذيين المختصين ولفيف من أعضاء مجلس النواب.