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التغيير.. عادات وأفكار

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:22 م
وفاء النجار
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لدى كل منا سلوك أو عادة يود تغييرها والتغلب عليها، وعندما ننظر إلى حياتنا نجد أن هذه العادة أو ذلك السلوك قد أوقعنا في العديد من المشاكل ورغم أننا ننوي تعديل هذا السلوك لكننا نعود ونتصرف به بشكل تلقائي لأنه أصبح عادة لدينا، ولهذا فنحن في حاجة إلى أن نتعرف على كيف يمكن أن نغير من عاداتنا وسلوكياتنا التي لا نحبها، ويمكن ذلك من خلال عدة خطوات:

1. لاحظ العادة التي تود تغييرها، وفكر في كل ما ترتب عليها في ماضيك وما يمكن أن تؤدي إليه في مستقبلك.

2. قرر أنك ستغير هذه العادة، فمثلاإذا كنت تأكل بشراهة وتحب الكثير من الحلوى فيمكنك أن تشرب كوبًا من الماء قبل أن تتناول طعامك، ولا تأكل وأنت جائع أو تشاهد التلفزيون لأنك في هذه الحالة لن تستطيع التحكم في كمية ونوعية ما تأكله ، كما يمكنك أن تضع كمية أقل من الطعام في طبقك مع استبدال الحلوى تدريجيًا بالفاكهة، لايهم أن تكون التغييرات بسيطة فالتغييرات البسيطة بشكل منتظم تحدث فارقًا على المدى الطويل، المهم الالتزام بفكرة التغيير.

3. اقرأ وتعلم وثقف نفسك: فإذا كنت مدخنًا فكثرة قراءتك عن أضرار التدخين يمكن أن تساعدك في التوقف عنه، وإذا كنت مهملًا في العبادة فقراءتك عن أهمية الصلاة واستماعك لدروس دينية عن فضلها يمكنه أن يساعدك في المواظبة عليها،وإذا كنت تعاني من القلق، فكلما قرات عن أسباب القلق وكيفية التعامل معه وأضراره ، وتجارب الآخرين في التخلص منه،فستفكر وتفكر في الابتعاد عنه قدر المستطاع.


4. الاستمرار والإصرار: يقول الكسيس كارل : لا يستطيع الرجل تغيير نفسه دون ألم .. فهو نفسه الرخام والنحات.
فإذا كنت قد قررت الاقلاع عن التدخين ، ستجد نفسك تطالبك بسيجارة، وإذا قررت تقليل وزنك فستجد نفسك تطالبك بوجبة شهية تفسد ريجيمك ، لأن العادة الجديدة تحتاج إلى صبر وإصرار والتزام من أجل ترسيخها وكلما التزمت أكثر ستتحول العادات الجديدة إلى عادات أصيلة وأسلوب حياة.

وإذا كنت ترغب في تغيير أي شئ فعليك أن تعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك وماهي قدراتك؟ وركز على الاشياء التي ترغب في تنميتها والأشياء التي ترغب في تغييرها.

وتذكر أن التغيير خطوة هامة من أجل النجاح والسلام الداخلي، وأن التغيير يحتاج إلى استعداد وعزيمة وصبر وثقة بالنفس، وعدم خوف من الفشل.

يقول الفيلسوف الألماني جوته ( يجب أن نطور ونجدد ونغير دائمًا من أنفسنا وإلا تحجرنا.

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