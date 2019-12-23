الجيش السوري يحاصر نقطة مراقبة تركية في إدلب

حاصر الجيش السورى، الإثنين، نقطة مراقبة تركية في بلدة الصرمان جنوب شرق محافظة إدلب، بعدما حققت تقدمًا ميدانيًا خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وتخوض قوات الجيش منذ الخميس الماضى، اشتباكات عنيفة مع هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) والفصائل المقاتلة الأخرى بدعم جوي روسي في جنوب وجنوب شرق محافظة إدلب، وتمكنت من السيطرة على عشرات القرى والبلدات، آخرها بلدتي جرجناز والصرمان، وفق المصدر ذاته، وتُعد نقطة المراقبة التركية في الصرمان الثانية التي تحاصرها قوات النظام في محافظة إدلب.