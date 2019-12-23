لافروف يبحث مع وليد المعلم عمل اللجنة الدستورية السورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره السوري وليد المعلم، اليوم، الوضع في سوريا وسير عمل اللجنة الدستورية السورية.



وقالت الوزارة - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" - "إن الجانبين بحثا سبل تعزيز علاقات الصداقة بين روسيا وسوريا"، مضيفا: أن الوزيرين تبادلا الآراء بشكل مفصل حول الوضع في سوريا ومحيطها، والتسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".



وأضاف: أنه تم التركيز على عمل اللجنة الدستورية السورية، التي تم تشكيلها تنفيذا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، بالإضافة إلى مسائل إعادة إعمار سوريا، والمساعدة في عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم.



يذكر أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم وصل إلى موسكو؛ للمشاركة في الاجتماع الـ12 للجنة الروسية السورية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، بصفته رئيسا للجنة عن الجانب السوري.