تعليق مفاوضات السلام السودانية حتى 26 ديسمبر

أعلن توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية رئيس وفد الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، مساء اليوم، تعليق التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة، حتى 26 ديسمبر الجاري، بمناسبة احتفالات جنوب السودان بأعياد الميلاد.



وذكر مجلس السيادة السوداني أن وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، عقد اليوم جولة مفاوضات مع "الحركة الشعبية – شكال - جناح عبدالعزيز الحلو"، بحضور الوساطة من دولة الجنوب.



وأشار البيان إلى أن وفد الحكومة تسلم ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسار الشرق.