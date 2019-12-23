روسيا: موسكو ستصبح منصة لتسوية النزاع في ليبيا

قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، مساعد رئيس جمهورية الشيشان، ليف دينجوف، مساء اليوم، إن روسيا قد تصبح منصة لتسوية النزاع في ليبيا.



وأشار دينجوف، في تصريحات صحفية، إلى أن لقاء المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، في دبي وباريس وتونس وشيرات وباليرمو، قد فشلت بسبب أن منظمي هذه الاجتماعات لم يكن لديهم السلطة المناسبة لأطراف النزاع في ليبيا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها.



وأردف: "روسيا لديها النفوذ الذي يمكنها من توفير الضمان لتنفيذ الأطراف للاتفاقيات".



وأشار إلى أنه واثق من أن الوضع في ليبيا لن يحل إلا من خلال مثل هذا اللقاء أو المؤتمر الذي ستكون فيه روسيا الصلة الرئيسية.