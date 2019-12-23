شيخ الطريقة الجهرية النقشبندية الصينية يكشف حقيقة الانتهاكات ضد مسلمي الإيجور

وقال الشيخ علي عبد الله، إنه لم يسمع بأي أخبار عن انتهاكات يتعرض لها الإيجور، ولم يعرف سبب تداول هذه الأخبار، ومن أين أتى بها ناشروها.





وواصل أن الحكومة الصينية تريد أن تحافظ على مواطنيها ضد أي محاولات اختراق من الخارج، لحماية الثقافة الصينية.