شيخ الطريقة الجهرية النقشبندية الصينية يكشف حقيقة الانتهاكات ضد مسلمي الإيجور
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:56 م
محمود عرفاتطباعة
عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تسجيلا صوتيا لشيخ الطريقة الجهرية النقشبندية في الصين، علي عبد الله، والذي كشف حقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها الإيجور في الصين.
وقال الشيخ علي عبد الله، إنه لم يسمع بأي أخبار عن انتهاكات يتعرض لها الإيجور، ولم يعرف سبب تداول هذه الأخبار، ومن أين أتى بها ناشروها.
وواصل أن الحكومة الصينية تريد أن تحافظ على مواطنيها ضد أي محاولات اختراق من الخارج، لحماية الثقافة الصينية.