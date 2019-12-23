سيد الباز: السيسي مهتم جدا بمشروع الصوب الزراعية لأنه يدرك أهميتها

قال الدكتور سيد الباز، رجل الصناعات الزراعية في مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتما جدا بمشروع الصوب الزراعية في العديد من المحافظات، لافتا إلى أنه قبل حلفه لليمين، استدعاه للسؤال حول الصوب الزراعية، وطرق الإنتاج وكل المعلومات المتعلقة بزراعة الصوب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الفدان يستوعب 10 صوب، لافتا إلى أن إنتاج الصوبة الواحدة يعادل إنتاج فدان كامل، ولولا الصوب الزراعية لتعرض المواطن لارتفاع أسعار الخضراوات في كثير من أوقات السنة.

وتابع: "لما ذهبت للرئيس في مقر الهيئة العربية للتصنيع، فوجئت بوجود 5 صوب زراعية مجهزة بأنظمة الري، وبها نباتات مزروعة".

وواصل: "الرئيس السيسي لما تحدث معي، فوجئت بأنني أمام شخص دارس الموضوع بشكل جيد جدا، وسألني عن الشتلة وكم الإنتاج والتوقيت والسماد، وحسيت وقتها إن الرجل يجهز لمشروع".