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اقتصاد

"البترول": إنتاج 10 ملايين قدم مكعب غاز و1500 برميل زيت يوميًا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:53 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، أن الشركة العامة للبترول قامت بتنمية إحدى الحقول المتقادمة بمنطقة "رأس البحار" برأس غارب بالصحراء الشرقية، وإنتاج 10 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى 1500 برميل زيت، عن طريق استخدام تكنولوجيا الحفر المائل، وأكدت النتائج وجود احتياطي نحو 41.2 بليون قدم مكعب من الغاز.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الدستور" أن أعمال التنمية التي تتم بالمنطقة تقوم بها الشركة العامة فقط دون شريك أجنبي وهي مملوكة للدولة 100%، وأنه جار الاستعدادات للانتهاء من خطوط الإنتاج بالمنطقة.

وأضاف المصدر أن الصحراء الشرقية مازالت بها مناطق بكر وواعدة في الاستكشافات البترولية، لافتأ إلى أنه يوجد حقول قديمة لم يتم تنميتها منذ سنوات، لذلك تقوم الشركة العامة حاليًا بوضع خطة لتنمية تلك الحقول.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات له على ضرورة تكثيف الجهود ومواصلة الدراسات الفنية لزيادة معدلات الإنتاج باستغلال كل الإمكانات والاستمرار في تحسين ورفع كفاءة الحقول المنتجة ومراجعة موقف الإنتاج من الحقول القائمة والقديمة والوقوف على الفرص المتاحة من الإمكانات الاستكشافية بمواقع عمل الشركة العامة للبترول وتعظيم الاستفادة منها.

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