فيديو استغاثات المسلمين الإيجور من انتهاكات ممنهجة ضدهم في الصين

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديوهات لمسلمين من الإيجور يوجهون استغاثات للعالم الإسلامي لنجدتهم من الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وأوضح الباز، أن هذه الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيها بعض المسلمين الإيجور إنهم يتعرضون لانتهاكات في الصين، ويتم إجبار الفتيات على الزواج من صينيين غير مسلمين.

وتابع الباز، أن الصين بها 56 أقلية عرقية، منهم أقلية الإيجور المسلمة، لافتا إلى أن الإيجور في حقيقتهم أصلهم أتراك وليسوا صينيين، ولكن انضموا للصين بعدما استولت الصين على تركستان الشرقية.