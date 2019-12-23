الباز يكشف تفاصيل منحة حاكم الشارقة لاتحاد كتاب مصر لعلاج الأدباء

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مرض الشاعر رفعت سلام يعيد فتح أزمة منحة سلطان القاسمي لاتحاد كتاب مصر بقيمة 20 مليون جنيه.

وأضاف خلال برنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن السلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة يحب مصر، ومثقفيها، ولذلك منح اتحاد الكتاب 20 مليون جنيه كوديعة لعلاج المثقفين في مصر، ولكن هذه الأموال مصيرها مجهول، ولم يعالج أحد من أموال هذه الوديعة.

وتابع: "محدش يعرف من المثقفين الفلوس دي راحت فين وجت منين؟، والوديعة دي اتصرف منها إيه وعلى مين"، لافتا إلى أن مثقفين ذهبوا لاتحاد الكتاب طلبوا تحمل نفقات علاج الشاعر رفعت سلام، فرفض رئيس اتحاد كتاب مصر علاء عبد الهادي بحجة أن "سلام" ليس عضوا باتحاد الكتاب.