الإمارات: أحكام قضية خاشقجي تؤكد التزام السعودية بتنفيذ القانون

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مساء اليوم، أن أحكام القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة.



وشدد قرقاش على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة، أي محاولات لاستغلال قضية خاشقجي أو التدخل في شؤون السعودية الداخلية.



وأعلنت النيابة العامة السعودية في وقت سابق الاثنين، عن صدور أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل خاشقجي، في أكتوبر 2018، بمدينة إسطنبول بتركيا.



وقال وكيل النيابة العامة في السعودية، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة أصدرت أيضا أحكاما بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في قضية خاشقجي.



وأكد شلعان، أنه تم التحقيق مع جميع المشتبه فيهم في مقتل خاشقجي، مشددا على أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل لدى المتهمين.



وأشار وكيل النيابة العامة في السعودية إلى أن الأحكام بحق المتهمين في القضية لا تزال ابتدائية وليست قطعية، أي أنه يحق للمتهمين ومحاميهم الطعن فيها من أجل الاستئناف.



وأوضح أن النيابة العامة عقدت 9 جلسات لمحاكمة المتهمين في قضية خاشقجي، وأن الأحكام صدرت خلال الجلسة العاشرة.

