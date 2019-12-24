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مرصع بالماس.. هاني البحيري يعرض فستانًَا بـ15 مليون دولار

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:09 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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يعرض مصمم الأزياء هاني البحيري فستانًا مرصعًا بالألماس، بلغت تكلفته ١٥ مليون دولار، وذلك خلال فعاليات الديفيليه رقم ١٠٠ له والذي يقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

حرص عدد كبير من نجمات العالم العربي، على حضور الديفيليه، منهم مها أحمد، لقاء سويدان، نرمين الفقي، صفية العمري، فيفي عبده، زيزي عادل، هاني رمزي وزوجته، ملك قورة، عبير منير، لطيفة، منى عبد الغني، دعاء فاروق، لمياء عبد الحميد، هاني شاكر وزوجته.

بدأ العرض بمفاجأة، وهي عرض مجموعة فساتين "رجاء الجداوي"، وهي عبارة عن ٥ فساتين والمجموعة فكرتها للمرأة بعد الأربعين، وتخلل العرض مجموعة من فساتين السهرة مختلفة الألوان والأقمشة، ما بين الذهبي، والفضي، والأبيض، وعلى أنغام "يوم تلات" للمطرب عمرو دياب قدمت ثلاث عارضات فساتين من اللون الأحمر.

ويؤكد هاني البحيري أنه من عشاق التطريز في فساتين السهرة والزفاف، وشارك في مهرجان حوض البحر المتوسط بنابولي، حيث تسلم جائزة أفضل مصمم أزياء "هوت كتور" بالشرق الأوسط من عمدة نابولي وميس انتركونتيننتال عام 2006.

يذكر أن هاني البحيري درس الفنون الجميلة قسم الدراسات الحرة، والتحق بالمركز الثقافي البريطاني لدراسة اللغة الإنجليزية، وركز على تصميم أزياء المناسبات والسهرة، حيث يستخدم بشكل خاص الأقمشة التي تتنوع بين خامات الحرير الطبيعي، والساتان، والتول، والدانتيل الفرنسي، الذي يضاف إليه التطريز المناسب للون القماش وتصميم الموديل.

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